Atacante paraense, Willian Lira encerra o ano com artilharia nos Emirados Árabes

(Foto: Divulgação/Hatta Club) – Em sua primeira experiência nos Emirados Árabes, Willian Lira concluiu 2024 em alta. O atacante marcou três vezes nos últimos quatro jogos do ano, e assumiu a artilharia do Hatta Club na First Division League.

“Terminar o ano dessa forma é muito especial. Esses gols são resultado do trabalho de todo o grupo, e fico feliz em poder contribuir para a evolução do nosso time”, disse o brasileiro, de 31 anos.

O calendário dos Emirados Árabes é semelhante ao das principais ligas da Europa. Ou seja, a temporada do futebol local está na sua metade. Sem perder há três partidas, o Hatta Club de Willian Lira volta a campo no dia 5 de janeiro, quando visita o Al Dhaid, pela 11ª rodada da First Division League.

“Sabemos que ainda há um longo caminho pela frente e o nosso foco permanece jogo a jogo. Seguimos trabalhando forte para buscar os nossos objetivos na temporada”, finalizou o atacante.

Paraense de Xinguara, Willian Lira já atuou em sete países do exterior. Fora do Brasil, ele passou por equipes de Indonésia, Macedônia do Norte, Bolívia, Japão, Malásia, Tailândia e, neste ano, acertou com o Hatta Club para viver a primeira experiência nos Emirados Árabes.

Fonte:AV Assessoria

