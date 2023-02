Hospital de Castelo de Sonhos ganha cada vez mais confiabilidade com a população

(Foto: Jader Paes / Agência) – Os números de atendimentos oferecidos pela unidade aumentaram de 17 mil, no último balanço, para mais de 28 mil no balanço atual (janeiro de 2022 a janeiro de 2023)

Pará Entregue pela atual gestão em abril de 2020, o Hospital Geral Público de Castelo de Sonhos teve suas obras iniciadas ainda em 2014. Inicialmente, a unidade atendeu apenas casos de covid-19 e voltou para o perfil previsto originalmente em março de 2021.

Em fevereiro de 2022, foi publicado na Agência Pará um balanço sobre os primeiros quase dois anos de funcionamento do hospital, ressaltando sua importância para a localidade, distante 1,1 mil quilômetros de distância da sede do município, Altamira, e 150km do município mais próximo, Novo Progresso.

Os números de atendimentos oferecidos pela unidade aumentaram de 17 mil, no último balanço, para mais de 28 mil no balanço atual (janeiro de 2022 a janeiro de 2023).

A unidade presta serviço de baixa e média complexidade em traumato-ortopedia, Cirurgia geral, cardiologia, anestesiologia, ginecologia/obstetrícia e pediatria, obedecendo ao Sistema de Regulação do Estado para as especialidades em nível ambulatorial, Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) e internações clínicas e cirúrgicas.

“Só tenho a agradecer ao hospital de Castelo de Sonhos pelo excelente trabalho que tem sido feito na cidade. No momento em que a gente mais precisou, eu e a minha família, o hospital nos recebeu muito bem. Tivemos um ótimo atendimento, que no meu caso foi o parto da minha filha, que acabou virando de emergência, e deu tudo certo.

Se não tivesse o hospital na cidade e não tivesse funcionando os setores que são importantes, talvez hoje eu não tivesse mais a minha filha nos braços, pelo risco que eu tive de perder ela”, conta a ex-paciente Adriana Angélica de Araújo, atendida no complexo.

Em dezembro de 2021, foram realizados 2.701 atendimentos entre consultas, cirurgias e atendimento urgência e emergência, até então o pico em quantidade de procedimentos, que viria a ser aumentado em abril do ano seguinte, quando foram registrados 3.670 atendimentos, também entre consultas, cirurgias e atendimento urgência e emergência.

Carlis dos Santos, diretor-geral do Hospital Geral Público de Castelo dos Sonhos, destaca que o hospital vem em uma crescente significativa, sendo realizados mais de 24 mil atendimentos em urgência/emergência e porta aberta, além de mais de mil procedimentos cirúrgicos realizados no ano de 2022.

“Os usuários confiam no trabalho que é realizado pela unidade, pois os dados mostram uma elevação nas procuras pelos serviços, mesmo vindo após dois anos enfrentando a pandemia de covid-19, que acabou afastando os usuários que tinham medo de procurar um estabelecimento de saúde”, justifica.

Diego ressalta ainda a importância do hospital que oferece uma assistência de qualidade e com responsabilidade, hoje podendo ser reconhecido como uma referência em saúde para os municípios ao redor do distrito de Castelo dos Sonhos.

“Me sinto muito grato contribuir com a promoção de saúde para aqueles que mais necessitam, enfrentando desafios diários e contando com ajuda de tantas pessoas que somam para alcançar o mesmo resultado”, finaliza. (Com informações do Agência Pará).

