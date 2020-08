UFOPA vai ofertar cursos de Agronomia, em Rurópolis, e Engenharia Sanitária e Ambiental, em Novo Progresso, através do Forma Pará

Governador Helder Barbalho recebeu em audiência o reitor da UFOPA, professor Hugo Diniz e o secretário regional Henderson Pinto -(Foto:Reprodução)

A Universidade Federal do Oeste do Pará(UFOPA) vai oferecer cursos Agronomia, em Rurópolis, e Engenharia Sanitária e Ambiental, em Novo Progresso. A expansão da oferta de cursos de graduação faz parte do Programa Forma Pará, que terá sua segunda etapa lançada, nesta terça-feira(25) pelo governador Helder Barbalho.

Nesta segunda etapa do projeto serão ofertadas de 955 novas vagas distribuídas em 20 cursos de nível superior, que passarão a ser ofertados em 18 municípios e dois distritos paraenses. Em Ruropólis, serão 40 vagas e em Novo Progresso, 50 vagas.

O início da 2ª etapa se dará com a assinatura dos termos de compromisso entre o Governo do Estado, por meio da Sectet, e novamente com a Uepa e a Unifesspa, além de Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e Instituto Federal do Pará (Ifpa). Com isso, em 2020, o Forma Pará alcançará 30 municípios e 2 distritos no total.

O Programa é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), que possibilita a união entre Governo, Instituições de Ensino Superior (IESs), Prefeituras e Associações Municipais no intuito de expandir a oferta de vagas dos cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnológica) nos municípios do Estado que não possuem polos das universidades ou onde não exista a oferta de determinado curso.

A meta do Projeto é ofertar 80 turmas com uma média de 50 vagas cada, distribuídas em até 40 municípios, o que permitirá a formação de cerca 4 mil novos profissionais no período de quatro anos. Assim, o Forma Pará promove o desenvolvimento socioeconômico de diversas regiões do estado com a ampliação da mão de obra qualificada conforme as demandas dos próprios municípios.

A 1ª fase ofertou vagas em 10 turmas que iniciaram as aulas em setembro de 2019 e mais 10 que começaram em janeiro de 2020, totalizando 20 turmas. De acordo com as informações colhidas pela coordenação do Forma Pará, a taxa de evasão das turmas iniciadas em setembro do ano passado, até o momento, é de apenas 3,64%. Nessa primeira etapa, participam como parceiras a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade do Estado do Pará (Uepa) e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

Na segunda-feira(24) o governador Helder Barbalho esteve reunido com o reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), o professor Hugo Alex Diniz, juntamente com o Secretário Regional do Baixo Amazonas, Henderson Pinto, e o Secretário de Ciência e Tecnologia, Carlos Maneschy, para tratar dos avanços na educação do Oeste do Pará.

Por: OESTADONET

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...