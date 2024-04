Prefeitura entrega título de propriedade a moradores do Distrito de Vila Isol (KM 1000)

(Fotos:Ascom Prefeitura/NP) – Desde 2021, a Administração Municipal de Novo Progresso vem realizando o Programa de Regularização Fundiária Rural e Urbana. Nesse período, muitas famílias da zona urbana e da área rural foram beneficiadas com o recebimento dos títulos definitivos de suas propriedades.

Na última quinta-feira, 25 de abril de 2024, foram entregues 48 títulos para famílias que têm seus imóveis no núcleo urbano do Distrito de Vila Isol (Distante 85km de Novo Progresso), receberam os documentos que lhes garantem a propriedade dos imóveis de fato e de direito.

A entrega foi realizada na Pastoral da Criança e contou com a presença do prefeito Gelson Dill (MDB), vice-prefeito Marconi (PSD), Marafon Chefe do Tributos, vereadores e outras autoridades municipais.

O prefeito Gelson Dill destacou que a regularização fundiária no município faz parte de uma agenda intensa que tem sido desenvolvida ao longo dos últimos três anos e tem como objetivo atender uma parcela da população local que aguarda, em alguns casos, pelo documento de definitivo de propriedade há mais de duas décadas. O prefeito afirmou que outros títulos estão por vir e também outros anseios”, completou.

