Polícia encontra supermaconha dentro de cestas básicas no Pará

Foto: Reprodução | O entorpecente estava oculto em cestas básicas a bordo de uma embarcação que partiu de Manaus, no Amazonas, com destino a Belém, no Pará.

Em operação de fiscalização realizada neste sábado (9), a equipe da Base Fluvial ‘Antônio Lemos’ apreendeu 5 quilos de drogas semelhantes à maconha tipo ‘Skank’. O entorpecente estava oculto em cestas básicas a bordo de uma embarcação que partiu de Manaus, no Amazonas, com destino a Belém, no Pará. Não há informações sobre se houve prisões na ação.

A ação ocorreu por volta das 7h30, quando agentes realizaram uma abordagem preventiva ao ferryboat “San Marino”. Com o apoio do cão farejador Thor, a equipe identificou o material entorpecente em um dos porões da embarcação.

Durante a vistoria, a carga foi localizada em três cestas básicas, que, segundo informações preliminares, seriam entregues em Belém. No decorrer das buscas, os agentes também apreenderam um receptor de sinal pirata de TV e streaming, além de itens falsificados, como tênis e relógios.

A apreensão contribui para o total de 11,5 toneladas de drogas confiscadas desde o início de 2024, reforçando o compromisso do Estado no combate ao tráfico de entorpecentes, conforme destacou o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2024/07:52:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...