Polícia investiga PMs suspeitos de envolvimento na morte de Juninho e Wanderley em Sinop (MT)

(Foto:Reprodução) – Em silencio a Policia divisão de homicidos em Sinop (MT) , investiga o assassinato do Progressense Juninho e seu amigo Wanderley ocorrido naquela cidade.

A Policia não repassou , mais informações sobre o caso, ultima divulgação foi que os dois estavam em um ponto comercial na noite do crime naquela cidade.

O Jornal Folha do Progresso buscou informações sobre o caso onde confirmou que houve uma briga em uma casa noturna em Sinop (MT).

Investigação da Policia do MT

Segundo a PM do mato grosso, descobriu durante buscas que Edezio Mendes Alves Júnior (Juninho), de 42 anos, e Wanderley José Silva Júnior, de 23 anos, teriam se envolvido em briga em um estabelecimento comercial antes de serem assassinados a tiros, ontem de madrugada, na avenida Rute de Souza Silva, próximo ao Residencial Brasília, em Sinop e imagens são apreendidas

De acordo com a PM, as vítimas teriam brigado com os possíveis assassinos. Durante as investigações, os policiais se deslocaram até o estabelecimento, onde verificaram que há circuito interno e externo de monitoramento com câmeras de segurança. Segundo o boletim de ocorrência, os militares apreenderam um aparelho de DVR, que armazena todos os registros feito pelo circuito. Agora, as imagens devem ser analisadas.

Apuração do Jornal

Conforme apuração feita pelo Jornal Folha do Progresso, os dois amigos estiveram em dois pontos diferentes na noite do crime. O primeiro em uma boate noturna e posteriormente em outro ponto comercial.

Segundo a fonte houve uma discussão na casa noturna, eles estavam com mulheres, houve uma discussão que originou em uma briga com seguranças da empresa, entre eles ex-policial afastado da coorporação que trabalhava no local. Enquanto a policia não divulga informação, o Jornal adianta que os dois foram brutalmente executados , não tiveram defesa. Juninho em momentos apresentou a carteira de parlamentar. Leia mais:Assassinado no mato Grosso era assessor do presidente da camâra de Novo Progresso

Tudo indica que um sargento e cabo da Polícia Militar são investigados por estarem supostamente envolvidos no assassinato de Edezio Mendes Alves Júnior (Juninho), de 42 anos, e Wanderley José Silva Júnior, de 23 anos,mortos com tiros , segundo a policia duas armas foram usadas para matar as vitimas em junho deste ano. Informações -não oficial – que policiais estão detidos em Sinop-MT-. Vamos aguardar a solução deste caso pela policia.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

