Uma pessoa é presa e três aviões são apreendidos em ação contra o garimpo na Terra Yanomami

(Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal) – Uma pessoa foi presa e três aviões foram apreendidos durante ação conjunta das forças de segurança contra o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami.

A suspeita é de que os aviões eram usados para dar suporte a logística do garimpo e ao tráfico de drogas no território. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (13) pela Polícia Rodoviária Federal.

As apreensões ocorreram durante duas ações diferentes em Roraima. Na primeira ação, no dia 2 deste mês de novembro, um avião foi avistado pela equipe da PRF durante um sobrevoo pela região.

A ação foi coordenada pela Casa de Governo com participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Nacional, Ibama e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

De acordo com a PRF, o avião estava sobrevoando em baixa altitude, com intuito de evitar a detecção de radares. Depois de ser monitorado por um tempo, no entanto, conseguiu fugir da abordagem dos agentes.

Em ação contínua, os agentes seguiram até a região do Monte Cristo, zona Rural da capital Boa Vista, e observaram uma aeronave com as mesmas características pousando em uma propriedade. Os tripulantes fugiram do local em um carro, antes da chegada dos agentes.

Durante as buscas foram encontradas duas aeronaves. Elas foram apreendidas e levadas para a sede da Polícia Federal.

A segunda ação ocorreu no último domingo (10), quando os agentes prenderam uma pessoa. O avião em que ela estava tentou pousar em uma plantação, mas não conseguiu e causou um acidente.

Dentro da aeronave, foi encontrado uma pistola, 16 munições, 50 gramas de skunk e 100 kg de cassiterita. A pessoa detida foi encaminhada para a PF.

Fonte: G1 Roraima

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

