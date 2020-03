Uma pessoa é presa em operação da PF que investiga desvio de R$ 5 milhões do seguro defeso no PA

Operação da PF investiga fraudes no seguro defeso no Pará — Foto: Ascom/ PF

Além disso, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O número de pessoas favorecidas ilegalmente com o esquema pode chegar a 1000.

Uma pessoa foi presa e mais seis mandados de prisão foram cumpridos nesta terça-feira (10) durante uma operação de combate a fraudes no seguro defeso no município de Floresta do Araguaia, sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Federal (PF), a operação “Pitiú” investigava uma colônia rural que cadastrava falsos pescadores para receberem o benefício. A PF aponta que o prejuízo gerado pela quadrilha pode chegar aos R$ 5 milhões.

Segundo a investigação, o grupo atuava no município há vários anos. A colônia realizava o cadastramento de falsos pescadores para receber o seguro defeso. Os valores recebidos ilegalmente pelos falsos beneficiários eram divididos com os fraudadores. Ainda de acordo com a PF, o número de pessoas favorecidas ilegalmente com o esquema pode chegar a 1000.

Durante a operação, a PF apreendeu diversos documentos relacionados ao cadastramento de pessoas como pescadores artesanais, veículos e outros bens. Além disso, uma arma de fogo e munições foram apreendidas durante a prisão. De acordo com a PF, os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Materiais apreendidos durante operação da PF no Pará — Foto: Ascom/ PF

