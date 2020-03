Vídeo mostra mulher furtando celular em loja de Novo Progresso

Crime ocorreu nesta sexta-feira (06) e mostra como a mulher faz para distrair vendedora.(Foto:Reprodução rede sociais)

Empresa pede ajuda a população para identificar mulher que furtou celular em Novo Progresso

O circuito de câmeras de segurança de uma loja de celulares e acessórios flagrou o momento que uma mulher furta um aparelho do estabelecimento.

O caso ocorreu na semana passada na loja que fica na Rua Belém área central comercial de Novo Progresso.

As imagens mostram que a mulher chega e busca atendimento com uma vendedora, pedindo para olhar alguns aparelhos. Os celulares estão em um balcão. A suspeita aproveita um momento de distração da atendente e coloca um aparelho na bolsa.

Depois de furtar o celular, a mulher ainda senta , aguarda por mais alguns instantes e em seguida sai com celular furtado.

A Polícia Civil já foi informada sobre o caso , a empresa pede a ajuda da população para identificar a criminosa. A denúncia pode ser feita de forma anônima. O Jornal Folha do Progresso também recebe denuncias no telefone , sob sigilo da fonte , no anonimato basta enviar via whatsApp (93) 984046835 que enviaremos para Policia.

A empresa postou nas redes sociais o vídeo pedindo ajuda para identificar a mulher.

alguém souber quem é essa mulher avisa

Pois ela roubou um

IPhone 7 preto lá da

Uti dos celulares

ASSISTA AO VÍDEO;

