Juíza determina soltura de Michel Temer e coronel Lima

Fonte:Redação Integrada com informações do jornal O Globo

A decisão da magistrada foi publicada às 11h39, com determinação para que os dois alvarás de soltura sejam expedidos de imediato e enviados à Polícia Militar de São Paulo, responsável pelo quartel do Comando de Policiamento de Choque em que o ex-presidente está preso. Há também um prazo de 24h horas para que as defesas de Temer e Lima à Justiça. A proibição de deixar o país é uma das medidas cautelares a que eles serão submetidos.

A juíza substituta Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, determinou, nesta quarta-feira (15), que o ex-presidente da República Michel Temer e o coronel João Baptista Lima Filho sejam soltos, após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinar que os dois deverão responder em liberdade ao processo da Lava-Jato do Rio em que são réus por um esquema de corrupção em Angra 3.

