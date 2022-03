Universidades dizem que irão cancelar matrícula de alunos não vacinados

Universidades invocam o princípio da proteção coletiva para manter as exigências (Foto:Pixabay)

USP, Unesp e Unicamp mantêm máscaras e exigem passaporte da vacina

A Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade de Campinas (Unicamp), as três maiores instituições públicas paulistas, vão continuar exigindo o passaporte vacinal contra a covid-19 para toda a comunidade universitária, o que inclui parte administrativa, manutenção, docentes e, inclusive, os calouros de 2022.

Juntas, elas estão recebendo mais de 20 mil alunos novos neste ano. As três instituições prometem ainda cancelar a matrícula de quem recusar a vacina sem motivo comprovado. As informações são da Agência Estado.

O posicionamento vem no momento em que o governo liberou o não uso da máscara em espaços abertos. Todos os ambientes dos campi exigem máscaras, no entanto. Mas, no caso da Unesp, a obrigação foi transformada em “recomendação enfática”.

As universidades invocam o princípio da proteção coletiva para manter as exigências, pois, quem se vacinou terá imunização própria e dá segurança a pessoa ao lado. A medida tem respaldo do Conselho Estadual de Educação e de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Seguimos o princípio da proteção coletiva”, disse o pró-reitor de Pesquisa da Unicamp, Ivan Toro. Para ele, é uma forma de garantir a isonomia entre estudantes, docentes e funcionários no cumprimento das medidas de controle da pandemia, e encontra respaldo em decisões do Conselho Estadual de Educação e do Supremo Tribunal Federal. “Queremos que as pessoas sintam segurança no retorno presencial das atividades e isso será possível na medida em que souberem que a pessoa ao lado delas está vacinada”, esclarece

