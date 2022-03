Ex-vereador é assassinado a tiros no Pará

Foto: Reprodução — O crime de Homicídio aconteceu na noite desta sexta-feira, 11/03/22, por volta das 09h00min, no município de Trairão no sudoeste do estado. A vítima foi identificada como sendo o ex-vereador Antônio Carlos Coelho de Moura, conhecido por “Toninho” de 45 anos. (A informação é do blog do júnior Ribeiro)

Segundo informações o mesmo foi assassinado com vários tiros na casa do seu tio, onde estava.

Os autores do crime fugiram do local.

Sem mais informações.

Por: Jornal Folha do Progresso em 11/03/2022/22:10:09

