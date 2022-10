Urina preta: casos suspeitos voltam a aumentar em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O sintoma mais marcante é a urina na cor de café, pois o rim tenta limpar as impurezas, o que pode causar uma lesão na musculatura. Os sintomas costumam aparecer entre duas e 24 horas após o consumo dos peixes ou crustáceos. (Com informações da Prefeitura de Santarém).

De acordo com o infectologista Alisson Brandão, o armazenamento correto é muito importante para evitar a doença. “A nossa orientação é que a população tenha cuidado em observar a procedência do peixe e sempre adquirir pescado que tenha registro e fiscalização pelos competentes e que ele esteja bem acondicionado”.

O peixe Pacu foi o mais consumido, sendo ingerido por 44 pacientes. Todos fizeram o exame para identificar a patologia e aguardam o resultado. A Divisão de Vigilância Sanitária do município está realizando ações educativas e de conscientização sobre o armazenamento do pescado.

De 1º a 20 de setembro, a UPA atendeu 43 pacientes com sintomas da doença. Desses, 19 foram transferidos para o HMS e mais 5 procuraram atendimento direto no hospital.

De acordo com a Prefeitura de Santarém, foram registrados, até esta terça-feira (20), 48 atendimentos realizados na UPA e no Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

No mês de setembro, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h de Santarém identificou um aumento no número de atendimentos de pacientes com sintomas da doença da urina preta.

