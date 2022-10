Homem mata outro a facadas por sentir ciúmes de mulher em quarto de bar noturno de garimpo

(Foto: Divulgação PM NP)- O crime aconteceu na madrugada de domingo, 25 de setembro de 2022, em um quarto do bar dama da noite, localizado no garimpo da Pistinha.

Segundo a PM, por volta das 3h30min, do domingo dia 25/09, a PM foi informada pela nacional Ana P. S. F., que em um quarto do bar dama da noite, localizado no garimpo da Pistinha, havia uma vítima de esfaqueamento.

A Polícia Militar, deslocou-se ao local sendo constatado a veracidade do fato, tratava-se do nacional Sandoval S. d. A., o mesmo teve inúmeras perfurações no corpo causadas por uma arma branca (Faca); a vítima já se encontrava sem sinais vitais. A nacional Ana que estava acompanhando a vítima, informou que o acusado do homicídio seria o nacional Edwinn G., que havia cometido o crime por motivo de ciúmes.

Diante de tais informações, a GUPM fez diligências no perímetro e localizou o acusado em um quarto de uma residência, e foi dado voz de prisão ao mesmo, conforme a reação, foi necessário o uso progressivo da força para conter os ânimos do acusado, fez-se necessário o uso de algema para resguardar a integridade física da GUPM, o acusado com arma (faca) usada para cometer o crime foram encaminhados para DEPOL de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis.

