Assaltantes de banco são mortos em Altamira

O trio, segundo a polícia, faz parte de um grupo criminoso conhecido e que costumava assaltar bancos e traficar drogas. Henrique seria o responsável por colocar e acionar explosivos, enquanto Alessandro e Wagner eram responsáveis pela logística e recrutamento de integrantes. (Com informações do DOL).

Segundo a polícia, um grupo de criminosos estariam planejando um assalto na agência bancária localizada no município de Medicilândia e estariam se escondendo em uma casa no bairro Brasília.

Durante uma operação da Polícia Civil na noite da última quarta-feira (12), uma pessoa foi presa e dois assaltantes de bancos acabaram morrendo durante confronto com agentes, em Altamira, sudoeste do Pará.

De acordo com os dados da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), no ano de 2021, o Pará chegou a marca da redução de 100% de roubos a instituições financeiras, em comparação anos de 2018, 2019 e 2020, que computaram 19, 15 e 3 casos, respectivamente.

Com os suspeitos foram apreendidos 2 revólveres calibre 38, um revólver calibre 32, 12 munições intactas calibres 32 e 38, 7 munições deflagradas, quase 400 gramas de substância que aparenta ser maconha, 1 balança de precisão e R$ 2.500 reais em espécie. Com informações do portal 360

