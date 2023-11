Uruguai segura Messi, vence Argentina na Bombonera e encerra invencibilidade da rival

Ronald Araújo tenta tirar a bola de Lionel Messi em Argentina x Uruguai pelas eliminatórias – (Foto:Getty Images)

No principal jogo da quinta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Uruguai foi até La Bombonera e venceu a Argentina por 2 a 0 em um clássico quente.

Ronald Araújo marcou o gol dos uruguaios aos 41 minutos do primeiro tempo. E já aos 41 da etapa final, Darwin Nuñez aproveitou um contra-ataque e saiu na cara de Dibu Martínez, tocando na saída do goleiro.

Como era de se esperar, o clássico foi quente, inclusive tendo um momento de discussão em que até Lionel Messi foi para o “empurra-empurra” pegando um rival pelo pescoço.

A Argentina não levava gol desde a final da Copa do Mundo de 2022 contra a França. De lá para cá, eram oito partidas sem ser vazada e oito vitórias.

A invencibilidade de 14 jogos dos argentinos também cai. A última derrota do time de Lionel Scaloni foi contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022.

Curiosamente, o tabu foi cair justamente nas mãos da seleção uruguaia, comandada pelo argentino Marcelo Bielsa. Essa também é a primeira vitória uruguaia em território argentino em 34 anos.

Mesmo com a derrota, a Argentina segue na liderança das eliminatórias, com 12 pontos ganhos, seguida agora por Uruguai com 10 e Colômbia com 8.

Próximos jogos da Argentina

*Brasil (F) – 21/11, 21h30 – Eliminatórias

*Chile (C) – 5/9/24 – Eliminatórias

*Colômbia (F) – 10/9/24 – Eliminatórias

Próximos jogos do Uruguai

*Bolívia (C) – 21/11, 20h30 – Eliminatórias

*Paraguai (C) – 5/9/24 – Eliminatórias

*Venezuela (F) – 10/9/24 – Eliminatórias

Fonte: ESPN.com.br/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/11/2023/05:16:37

