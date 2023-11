Brasil vê Vinicius Jr. se machucar, sofre virada ‘relâmpago’ contra a Colômbia e despenca na tabela das eliminatórias

Luis Diaz, da Colômbia, e Marquinhos, da seleção brasileira, durante jogos das eliminatórias; André observa ao fundo – (Foto>Getty Images)

A fase não é boa para o Brasil. Na noite desta quinta-feira (16), a Amarelinha perdeu de virada por 2 a 1 para a Colômbia pela 5ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. É a primeira vez na história das qualificatórias que a equipe perde duas partidas seguidas.

O resultado deixa a seleção brasileira na 5ª posição, com os mesmos sete pontos, enquanto a Colômbia assume a 3ª colocação, com nove.

O início de jogo foi bom para a Canarinho. Logo aos 3 minutos, Vinicius Jr. tabelou com Gabriel Martinelli, que deu um tapa rasteiro no canto esquerdo de Vargas para abrir o placar.

A partida, porém, começou a se complicar para a seleção aos 25 minutos, quando Vini deixou o campo com lesão na coxa esquerda.

A partir dali, o domínio da partida foi colombiano, com Alisson sendo muito importante com suas defesas.

Até que, aos 29 do segundo tempo, depois de cruzamento pela esquerda, Luís Díaz tocou de cabeça para empatar o jogo.

Quatro minutos depois, em cruzamento de James Rodríguez, Luis Díaz subiu mais que Emerson Royal para dar nova cabeçada e virar o marcador.

Classificação das eliminatórias para a Copa do Mundo

*Colômbia: 3º, com nove pontos

*Brasil: 5, com sete pontos

Próximos jogos da Colômbia

*Paraguai (F): 21/11, 20h (de Brasília) – eliminatórias para a Copa do Mundo

*México (F): 16/12, 21h (de Brasília) – amistoso

*Peru (F): a confirmar – eliminatórias para a Copa do Mundo

Próximos jogos da seleção brasileira

*Argentina (C): 21/11, 21h30 (de Brasília) – eliminatórias para a Copa do Mundo

*Inglaterra (F): 23/3, a confirmar – amistoso

*Espanha (F): a confirmar – amistoso

