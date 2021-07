Atlético-MG vence o Bahia e abre vantagem na Copa do Brasil

O Atlético-MG recebeu o Bahia no Mineirão pelo primeiro jogo entre os times pelas oitavas de final da Copa do Brasil e, mais um vez, se provou um anfitrião difícil de ser batido. Com gols de Zaracho e Hulk, o Galo derrotou seu adversário por 2 a 0 a leva vantagem para o jogo da volta.

As duas equipes se reencontram para decidir a vaga na próxima quarta-feira, no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) e o mando de campo é do Bahia.

O jogo – O primeiro tempo em Belo Horizonte começou quente e com chances para os dois lados. Aos 7 minutos, Hulk teve oportunidade de chutar ao gol de Danilo Fernandes, mas mandou para fora. A expectativa do Bahia era conseguir encaixar um bom contra-ataque, e foi isso que aconteceu aos 17 minutos, mas Ronaldo César desperdiçou grande oportunidade para os visitantes.

Com dificuldades para vencer o sistema defensivo da equipe baiana, o Galo conseguiu transformar o domínio da partida em resultado apenas aos 36 minutos. Depois de uma troca de passes rápidos perto da grande área do Bahia, Zaracho apareceu de cara para o gol e abriu o placar.

Quem voltou melhor para a segunda etapa foi o Bahia, que ameaçou o gol de Everson por duas vezes com Rossi e Gilberto. Mesmo assim, a boa atuação defensiva do Atlético-MG impediu o gol de empate.

Em vacilo de Daniel no meio de campo, Zaracho recuperou a bola e rolou para Hulk, que fez boa jogada individual e ampliou a vantagem do Galo, aos 28 minutos.

