Governo do Pará avança na criação da Política Estadual de Educação Escolar Indígena

Foto: Reprodução | A iniciativa, construída de forma colaborativa com os povos indígenas, reforça o compromisso do governo em promover uma educação inclusiva, que respeite as especificidades culturais e as tradições dos povos originários.

BELÉM DO PARÁ – O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), deu mais um passo significativo na valorização da educação indígena no estado ao assinar, nesta quarta-feira (22), um decreto que estabelece as bases para a Política Estadual de Educação Escolar Indígena. A iniciativa, construída de forma colaborativa com os povos indígenas, reforça o compromisso do governo em promover uma educação inclusiva, que respeite as especificidades culturais e as tradições dos povos originários.

O decreto estabelece diretrizes importantes para a elaboração de um projeto de lei, que será enviado à Assembleia Legislativa do Estado. De acordo com o secretário de Educação, Rossieli Soares da Silva, representantes indígenas de oito regiões do Pará foram consultados, e cada região terá dois representantes em uma comissão que terá até 15 dias úteis para apresentar uma proposta de lei. “Esse processo reflete o diálogo aberto entre a federação e os povos indígenas, visando atender suas demandas e fortalecer a educação escolar indígena”, afirmou o secretário.

Entre as principais medidas previstas estão:

Criação de um conselho deliberativo de educação escolar indígena, que garantirá maior participação dos povos indígenas na tomada de decisões;

Implantação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) indígena, assegurando métodos pedagógicos específicos para atender às necessidades das comunidades;

Continuidade de melhorias estruturais e pedagógicas nas escolas indígenas.

Durante a cerimônia, o governo também garantiu a manutenção das condições de remuneração dos profissionais indígenas da educação enquanto a política está em elaboração. A iniciativa busca assegurar a valorização e o respeito aos professores indígenas, fundamentais para a construção de um sistema educacional mais equitativo.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2025/13:08:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...