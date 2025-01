Jovem de 21 anos é morto a tiros em Altamira (PA)

Foto: Reprodução | Kauã deixou um filho que fez aniversário um dia antes do assassinato.

A vítima foi identificada como Kauã Fima, de 21 anos, morto após ser atingido por vários disparos na noite de terça-feira (21), no bairro Brasília, em Altamira, sudoeste do Pará. A Polícia Militar foi acionada após relatos de tiros na rua João Pinho, próximo à esquina com Deoclides de Almeida. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram as informações.

Testemunhas relataram que Kauã, que estava em uma motocicleta, teria parado entre as duas ruas quando dois homens, ainda não identificados, se aproximaram em outra motocicleta de cor preta. Ambos estavam vestidos com camisas de mangas compridas, calças pretas e capacetes pretos. Segundo os relatos, os suspeitos dispararam várias vezes contra a vítima e, em seguida, fugiram.

A Polícia Civil e a equipe de perícia científica foram acionadas para iniciar as investigações e realizar os procedimentos de perícia e remoção do corpo. Durante a abordagem, foi encontrada com Kauã uma arma de fogo calibre .38 com seis munições intactas.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Segundo testemunhas, a vítima vinha sendo ameaçada de morte. Kauã deixou um filho que fez aniversário um dia antes do assassinato. A Delegacia de Homicídios abriu um inquérito para apurar o caso. Denúncias podem ser feitas pelos números 181 ou 190.

