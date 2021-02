Vacinação: 42.853 pessoas já receberam a primeira dose no Pará

Os números são atualizados a partir dos dados enviados pelas secretarias de saúde dos municípios (Foto:Igor Mota / O Liberal)

Informação é do “Vacinômetro” disponibilizado pelo Governo do Estado

Até a noite do último domingo 42.853 pessoas já haviam sido vacinadas contra a covid-19 no estado. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública por meio do “Vacinômetro”, ferramenta digital disponibilizada pelo governo estadual para acompanhar o número de pessoas que receberam o antígeno no Pará.

“Inicialmente, devido à instabilidade que o site do Ministério da Saúde apresentava na coleta, consolidação e disponibilidade dos dados. O estado do Pará, seguindo metodologia de outros estados da federação, adotou um formulário de coleta on-line com o consolidado diário informado pelos próprios municípios, por isso houve uma divergência de dados”, informa o diretor de Vigilância em Saúde, Denilson Feitosa.

A ferramenta, “ainda em fase de aperfeiçoamento”, como reforça a Sespa, apresenta a soma de doses registradas no sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde (MS), público-alvo das fases da campanha, porcentagem do público-alvo vacinado para as fases da campanha e gráficos e tabelas com doses administradas diariamente e registradas, além de número acumulado de doses administradas.

