Homem é assassinado a tiros em Moraes Almeida, distrito de Itaituba (PA)

(Foto:Reprodução) – Era por volta das 19h05 do último domingo (31) quando um homem, identificado como Isaías Rodrigues de Souza, de 40 anos de idade, foi assassinado a tiros em Moraes Almeida, distrito do município de Itaituba (PA).

A polícia conta que tomou conhecimento do fato após receber a denúncia de um possível homicídio a cerca de 50 quilômetros daquela comunidade, sentido Itaituba. Diante disso, os policiais fizeram diligências para o local. Ao chegar a um restaurante, os policiais detectaram sangue no local, realizaram varreduras e encontraram dois estojos de calibre 12. No estabelecimento, não havia ninguém.

Após isso, a 10 quilômetros do local do crime, em uma fazenda, foi encontrada a proprietária do estabelecimento e mais algumas testemunhas que presenciaram o crime.

De acordo com informações repassadas, o autor dos disparos seria um homem conhecido como “Polaco”, que havia tido desentendido com um caminhoneiro. Assim, “Polaco” teria saído do local ameaçando-o de morte. Logo depois, o suspeito chegou efetuando os disparos contra a vítima, que, ainda ferida, conseguiu fugir.

Conforme relatos, a vítima recebeu um total de 3 disparos. Além do mais, uma testemunha informou que esposa de Isaías também foi ameaçada por “Polaco”; porém, temendo às ameaças, abandonou o local.

Diante de todos os relatos colhidos, a polícia fez buscas na região e encontrou Isaías jogado ao solo em um local de difícil acesso.

O fato foi comunicado ao delegado que estava de plantão na Unidade Integrada Pro Paz (UIPP) de Trairão. Ele autorizou a remoção do corpo.

