Vai fazer Enem? Confira 10 possíveis temas para a redação!

As provas ocorrem nos dias 3 e 10 de novembro e, para muitos estudantes, o assunto a cair gera aflição, afinal tirar uma boa nota é fundamental para o resultado final |Foto:Reprodução

Muitos estudantes já estão se preparando para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Um dos assuntos que mais geram aflição nos jovens é o tema da redação. Afinal de contas, conseguir uma boa nota na redação é fundamental para se dar bem no resultado final da prova.

A dica é ficar por dentro de assuntos de ordem social, científica, política ou cultural. Vale destacar que mais que escrever bem, é preciso estar atualizado com os acontecimentos do mundo para ter bom repertório e argumentos. Além disso, no dia da prova do Enem, é recomendado começar pela redação, que demanda mais tempo e cabeça fresca.

Os temas propostos geralmente trazem assuntos pertinentes e que precisam ser debatidos pela sociedade, tanto nas redes sociais ou veículos de comunicação. Confira alguns possíveis temas para o exame deste ano.

Por:JC Concursos

