Valencia marca, Inter segura a pressão e vence Bolívar nas quartas da Libertadores

A altitude de La Paz não foi capaz de segurar o Internacional contra o Bolívar. Nesta terça-feira, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o Colorado foi à Bolívia e superou seus adversários por 1 a 0, com gol de Enner Valencia, no Estádio Hernando Siles.

Os gaúchos, que eliminaram o River Plate nas oitavas, conquistaram uma vantagem importante para o jogo de volta, que será disputado na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio. A equipe comandada por Eduardo Coudet precisa apenas de um empate para avançar. Se perder por até um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Caso se classifique, o Internacional terá pela frente o vencedor entre Fluminense e Olimpia, do Paraguai.

Antes de voltar a campo pela Libertadores, o Inter terá um grande desafio no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 18h30, o Colorado enfrenta o Flamengo, pela 21ª rodada. Os gaúchos não vencem há nove jogos na competição e ocupam a 14ª colocação, com 24 pontos. Dependendo da combinação de resultados no final de semana, podem até terminar na zona de rebaixamento.

O jogo – O Internacional foi paciente no início do confronto, procurando manter a posse com toques curtos. O Bolívar, por outro lado, pressionou para tentar marcar logo. Aos 10 minutos, os bolivianos pararam em um milagre de Rochet. A defesa colorada não conseguiu afastar um cruzamento de maneira satisfatória e Chico finalizou na segunda trave. A bola ia no canto esquerdo, mas desviou e pegou o goleiro desprevenido. Ainda assim, o uruguaio conseguiu se recompor para fazer uma grande defesa.

Com 15 minutos, a estrela de Enner Valencia brilhou. Alan Patrick tocou para o equatoriano na intermediária e ele carregou em velocidade até a área. Com um chute cruzado preciso, no pé da trave esquerda, o atacante marcou seu segundo gol com a camisa do Internacional. No restante da etapa, os gaúchos se fecharam e passaram a ser pressionados. Villamíl, Francisco Da Costa, Nicolás Ferreyra, Bejarano e Justiniano assustaram das mais diferentes maneiras, mas não conseguiram marcar. Com isso, os brasileiros foram para o intervalo com uma vantagem no placar.

O segundo tempo seguiu o roteiro do primeiro. O Bolívar se manteve em cima do Internacional. A aposta foram chutes de longa distância, se aproveitando da altitude de La Paz. Aos 19 minutos, os bolivianos passaram muito perto. Ronnie Fernández após cruzamento e carimbou a trave.

Os donos da casa acertaram o poste pela segunda vez logo depois. Aos 21, foi a vez de Francisco Da Costa desviar para a trave depois de um cruzamento. O Bolívar seguiu com o domínio do jogo e finalizou diversas vezes para o gol. Nenhuma delas levou grande perigo. Com isso, o Internacional levou a melhor com um 1 a 0 a seu favor.

