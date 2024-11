Vaqueiro cai de moto e morre no sudoeste do Pará

Foto: Reprodução | Ele estava em uma motocicleta, e segundo informações de populares, ele havia saído de um bar pouco tempo antes do acidente acontecer.

Antônio Francisco Santos, de 44 anos morreu após sofrer um acidente no último sábado (22), na estrada do ramal das Capembas, no município de Brasil Novo, sudoeste do Pará. Ele estava em uma motocicleta, e segundo informações de populares, ele havia saído de um bar pouco tempo antes do acidente acontecer.

Francisco trabalhava há um ano como vaqueiro em uma fazenda nas proximidades. Uma das hipóteses é que a vítima pode ter se desequilibrado, caído, e quebrado o pescoço ou então sofrido um mal súbito. O resultado da necropsia da Polícia Científica deve esclarecer as causas da morte.

Em um vídeo recebido pela nossa equipe, Francisco aparece se preparando para trabalhar com o que mais gostava, cuidar dos animais da fazenda.

No momento do acidente, ele usava capacete e no corpo não havia fraturas aparentes. A vítima era natural do estado do Maranhão, onde a maioria da família reside, e é para onde o corpo também vai ser levado para o sepultamento.

Fonte: Confirma Notícia Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/11/2024/16:11:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...