Leila Pereira é reeleita presidente do Palmeiras até 2027

Foto: Reprodução | Atual mandatária do Verdão venceu eleição neste domingo (24) contra Savério Orlandi e dará sequência à gestão.

Em votação na assembleia de sócios no clube social, Leila Pereira superou o candidato Savério Orlandi e foi reeleita como presidente do Palmeiras para o triênio 2025/2026/2027. A atual mandatária do clube paulista assumiu o cargo em 2021.

A vitória da Chapa 100 – Palmeiras Campeão, de Leila Pereira, teve o placar final de 2.295 votos a 858 para a Chapa “Palmeiras Minha Vida É Você”, de Orlandi, além de 30 votos em branco. No total, 3.183 votos foram computados.

A nova posse de Leila será concretizada no dia 15 de dezembro. Ela terá como vices Maria Teresa Bellangero, Paulo Buosi, Everaldo Coelho e Márcio Martin.

A vida política de Leila Pereira no Palmeiras começou em 2017, quando foi eleita conselheira com , até então, um recorde de votos (248). Em 2021, Leila quebrou o próprio recorde de votos na eleição no Conselho Deliberarivo, dessa vez com 387 votos. Sendo assim, ficando apta a se candidatar ao posto de presidente do clube no fim daquele ano. Candidata única no pleito, Leila foi eleita com 1.897 dos 2.141 votos na assembleia de sócios. (Com O Globo)

