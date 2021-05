Alepa: deputado promove tributo ao jurista Zeno Veloso

O prefessor Zeno Veloso morreu em 18 de março deste ano vítima da covid-19 (Foto:Divulgação)

Proposição prevê a denominação do hall que precede o auditório João Batista, que deverá ser chamado oficialmente de “Salão Zeno Veloso”

O deputado Raimundo Santos (Patriota) apresentou, na última terça-feira (4), na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), projeto de resolução para a perpetuação de homenagem póstuma e reconhecimento ao jurista Zeno Veloso, falecido aos 78 anos em 18 de março passado.

A proposição prevê a denominação do hall que precede o Auditório “João Batista”, situado no segundo andar da Alepa, com o nome do jurista, notário, professor, escritor, ex-deputado e relator da Assembleia Estadual Constituinte. O espaço, com direito a placa e efígie, deverá ser chamado oficialmente de “Salão Zeno Veloso”.

Na justificativa, Raimundo Santos inseriu importantes manifestações por ocasião da notícia do adeus de Zeno Veloso, como do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes; do Instituto Brasileiro de Direito da Família (IBDFAM); Instituto Brasileiro de Direito Contratual (IBDCont); da Associação dos Magistrados do Pará (Amepa); Academia Paraense de Letras Jurídicas (APLJ); Universidade Federal do Pará (UFPA); Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA); Instituto Sílvio Meira (ISM); além de dois dos mais famosos sites forenses nacionais, o “Migalhas” e “Consultor Jurídico”.

O destaque especial no projeto de resolução foi a inserção de um texto que o parlamentar elaborou com o título “Ao mestre Zeno, com carinho” – um tributo particular ao seu antigo educador, amigo e colega parlamentar durante um dos períodos históricos mais importantes do Pará – a confecção e promulgação da Carta Magna em 1989.

Raimundo Santos classifica Zeno Veloso no projeto, que deverá ser aprovado em breve, como “um dos mais ilustres paraenses de todos os tempos, que engrandecia os ambientes por onde passava, compartilhando alegrias, destilando conhecimentos, exercitando o companheirismo e sendo referência de conduta humanitária”.

Há referência também sobre a sessão solene em homenagem aos 30 anos de vigência da Constituição paraense, ocorrida em 7 de outubro de 2019, quando houve a outorga a várias personalidades da Medalha do “Mérito Constituinte Zeno Veloso”, aprovada pela Assembleia Legislativa por intermédio de outra proposição do líder do Patriota no Parlamento.

Na ocasião, Zeno Veloso, agraciado com a distinção, foi uma das principais figuras de destaque naquela que foi considerada uma das mais bonitas e prestigiadas solenidades realizadas pela Alepa no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia.

Por:Redação Integrada

