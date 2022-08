Correios comemora o Bicentenário da Independência com lançamentos filatélicos em Brasília

Os Correios promoveram, nesta segunda-feira (1º), em Brasília/DF, um momento cívico para marcar o início das comemorações do Bicentenário da Independência. A programação especial da solenidade, que também celebrou o Dia Nacional do Selo, lembrado em 1º de agosto, destacou a agenda especial de lançamentos filatélicos preparada para comemorar a data nacional ao longo do ano.

O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, conduziu o evento, acompanhado da diretoria-executiva da estatal, de autoridades convidadas e de empregados de todo o Brasil, que puderam acompanhar a cerimônia em transmissão simultânea. O gestor reforçou a grande satisfação dos Correios em participar ativamente das comemorações dos 200 anos da Independência, considerando o papel fundamental dos mais de três séculos de serviços postais prestados ao país.

“A nossa empresa é secular, confundindo-se com a própria história do Brasil. Todos os brasileiros têm um orgulho muito grande dos Correios, e em especial seus empregados, com exemplos marcantes de comprometimento, dedicação e amor a essa empresa que representa muito para todos nós”, lembrou carinhosamente o dirigente da estatal.

Passado e futuro – O legado do mensageiro Paulo Bregaro – considerado o primeiro carteiro do Brasil, que em 7 de setembro de 1822 entregou a correspondência redigida pela Imperatriz Leopoldina a D. Pedro I, culminando na declaração do ato Independência -, se mostra ainda vivo e importante de ser lembrado. Por isso, como parte das comemorações do Bicentenário, banners, cartazes e adesivos foram estampados e instalados nos veículos e nos principais prédios e agências dos Correios para reforçar a relevância da data nacional e a presença da estatal em todos os cantos do país.

Para as futuras gerações, os Correios constituíram uma cápsula do tempo, que será aberta daqui a 100 anos. Além de alguns objetos que representam o atual momento da empresa – entre eles um chip do Correios Celular, o uniforme de um carteiro, a miniatura de um avião com a logomarca da empresa e o Relatório Integrado de 2022 – que registra os importantes resultados obtidos no último ano -, a cápsula guardará uma carta escrita aos empregados e à sociedade de 2122. “O futuro é uma construção que, com nossas escolhas e ações, é edificado um pouco a cada dia. Então, por mais paradoxal que possa parecer, sabemos que, ao mesmo tempo em que somos o passado, também constituímos o presente e o futuro dos Correios e de vocês já que, muito do que estarão vivendo e colhendo em 2122, começou a ser alicerçado com o trabalho árduo e profissional dos atuais funcionários. Da nossa parte, podemos dizer que fizemos e procuramos fazer o nosso melhor”, diz um trecho da carta lida pelo presidente da estatal.

Lançamentos filatélicos – A abertura das celebrações do Bicentenário da Independência escolheu o Dia Nacional do Selo para o marcar o início da agenda comemorativa. Isso porque a filatelia brasileira continua a prestigiar e registrar grandes passagens da história e da cultura nacional por meio dos selos. Em 2017, os Correios já começaram a recontar os principais fatos históricos que resultaram na independência do país, com 5 emissões anuais da série “Brasil, 200 anos de Independência”, desenvolvida em parceria com a Câmara dos Deputados. Em 2022, a programação filatélica também já colocou em circulação os selos “Bicentenário da Independência – Marca Oficial” e “Bicentenário da Independência – Movimentos Populares”. Há previsão de lançamento de outras emissões comemorativas no contexto do Bicentenário este ano: Personalidades, Prédios Históricos e Participação dos Correios.

Para esse 1º de agosto, os Correios convidaram a Embaixada de Portugal para lançar o selo comemorativo em homenagem ao Centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul, concluída em junho de 1922, quando a festa da Independência completava 100 anos.

O se-tenant é composto por 3 peças que representam a cidade de partida, Lisboa, e o local de chegada, Rio de Janeiro, com imagens da Torre de Belém e do Cristo Redentor. É possível notar o hidroavião Fairey III-D sobrevoando o Atlântico Sul e os dois pilotos emoldurados por um astrolábio, símbolo das primeiras aventuras marítimas, sob o “corretor de rumos”, um dos novos instrumentos inventados por Gago Coutinho para auxiliar a travessia. A técnica usada foi pintura em guache sobre papel montval. Foram confeccionados 96 mil exemplares, que podem ser adquiridos pelo valor R$ 2,35 cada.

Todas os selos estão disponíveis para venda na loja virtual e nas principais agências dos Correios de todo o país.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/08/2022/16:33:54 com informações de ASCOM CORREIOS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...