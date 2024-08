Concessionária Via Brasil BR-163 instala 34 novos radares na BR-163 entre Mato Grosso e Pará

Novos radares foram instalados na BR-163 para aumentar a fiscalização no trânsito e coibir infrações. (Foto:Reprodução)

Os radares são fundamentais para controlar a velocidade dos veículos e prevenir infrações no trânsito.

Quem Trafegar pela Rodovia BR-163 no trecho do estado do Pará até o Mato Grosso, onde o trânsito era livre (sem fiscalização), a partir de agora tem que tomar cuidado com os radares, dezenas deles foram instalados neste trecho desde a divisa do estado até o porto de Miritituba no Pará.

Os radares com limites de 60 km, 40 km e 30 km no perímetro urbano das comunidades, cidades e ao longo da rodovia já estão instalados e funcionando.

A Via Brasil BR-163, concessionária que administra a BR-163, anunciou que está intensificando as ações para melhorar a segurança viária entre Sinop, em Mato Grosso, e Miritituba, no Pará, com a instalação de 34 radares para controlar velocidade em locais estratégicos.

Os pontos foram selecionados com base em critérios técnicos e estatísticos para evitar o excesso de velocidade e prevenir acidentes.

A diretora de operações da Via Brasil BR-163, Regina Silva, explicou que a implantação de radares vai muito além da fiscalização pelo poder público.

Segundo ela, ao instalar nos pontos mapeados, os controladores coíbem o excesso de velocidade em locais onde o motorista precisa obrigatoriamente dirigir dentro dos limites, contribuindo para evitar acidentes.

Os novos equipamentos vão receber sinalização conforme as normas brasileiras, informando aos motoristas a velocidade permitida em cada trecho.

A concessionária vai divulgar o início da fiscalização efetiva, com antecedência, para alertar os motoristas.

Durante a instalação dos radares, algumas alterações no tráfego, como operações de pare-e-siga e interdições totais, poderão ser necessárias, segundo a concessionária.

Os radares são medidas de segurança essenciais para garantir a fluidez no trânsito das vias urbanas. Eles são importantes para controlar a velocidade, coibir infrações e, sobretudo, reduzir o número de acidentes e vítimas.

Ao longo do trecho foi instalado também sistema de câmeras com energia solar para o monitoramento da rodovia, que são operadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Infrações por excesso de velocidade podem resultar em multas e até suspensão na carteira de habilitação, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). os valores cobrados podem variar de acordo com a velocidade:

*Se o condutor ultrapassar o limite de até 20%, ele perde 4 pontos na carteira e multa no valor de R$ 130, 16

*Condutor ultrapassar em mais de 20% até 50%, perde 5 pontos na carteira mais multa no valor de R$ 195,23;

*Se superar o limite em mais de 50%, é configurado culta gravíssima e o condutor perde 7 pontos na carteira e multa no valor de R$ 880,41 e suspensão da CNH e curso de reciclagem.

*Se o motorista avançar o sinal vermelho ou o de parada obrigatória, é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), podendo a multa ser aplicada no valor de R$ 293,47 e perder 7 pontos na carteira.

