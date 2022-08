PTB confirma candidatura à Presidência de Roberto Jefferson, que está em prisão domiciliar

(Foto:Reprodução) -Preso preventivamente desde agosto de 2021 acusado de participar de uma “milícia digital” que ataca a democracia, o político não pôde comparecer à convenção promovida pelo PTB para confirmar sua candidatura. Em junho deste ano, o Supremo Tribunal Federal tornou Roberto Jefferson réu por homofobia, calúnia e incitação ao crime de dano ao patrimônio da União. Em seu discurso, Jefferson se disse aliado do presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, e que busca oferecer mais opções para eleitores de Direita. Anteriormente, a defesa de Jefferson disse que ele “é o único preso político do Brasil”.

