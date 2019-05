Vasco leva gol no fim e fica no empate com o Fortaleza

Mais uma vez, o Vasco deixa a vitória escapar nos últimos minutos. Em partida disputada na noite deste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), o time carioca vencia o Fortaleza por 1 a 0 e estava perto de festejar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, quando Romarinho marcou o gol do empate. O resultado de 1 a 1 manteve a equipe carioca na última colocação, com apenas três pontos ganhos, enquanto a equipe do Ceará chegou aos sete pontos ganhos e ocupa a 13ª colocação.

O resultado foi justo. Os dois times travaram um duelo equilibrado e criaram poucas oportunidades de gol. Ainda em busca da primeira vitória, a equipe dirigida por Vanderlei Luxemburgo tentou ser mais agressivo, mas não conseguiu ser objetivo nas conclusões. O Fortaleza demorou a se encontrar na partida, mas teve o mérito de não desanimar para buscar um resultado melhor.

Na próxima rodada, o Fortaleza vai enfrentar o Flamengo, no Maracanã, enquanto o Vasco terá pela frente um clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos.

Com uma equipe modificada em relação ao último jogo, o Vasco tentou partir para o ataque, tentando surpreender o Fortaleza. Antes do primeiro minuto, o Vasco chegou ao ataque e Marrony lançou para o estreante

Marcos Júnior que arriscou o chute, mas mandou para fora.

Tocando a bola sem progredir, o time cearense só chegou no ataque aos seis minutos quando Carlinhos foi lançado pela esquerda e cruzou para Kieza, mas o volante Raul conseguiu desarmar o atacante antes da conclusão.

Os dois times tentavam jogar de forma ofensiva, mas erravam muitos passes e não conseguiam criar bons momentos no ataque. Aos 20 minutos, Edinho recebeu lançamento de Ricardo, mas na hora de chutar, acabou bloqueado pelo zagueiro Ricardo que aliviou o perigo. Logo depois, após boa troca de passes, a bola ficou com Gabriel Dias que chutou nas redes, mas pelo lado de fora. O Vasco respondeu com um chute forte de Rossi, após receber de Yan Sasse, mas a bola saiu.

Aos 25 minutos, o Vasco criou a primeira grande chance. Rossi cruzou da direita e Marrony cabeceou, mas Quintero conseguiu desviar para escanteio. O time dirigido por Vanderlei Luxemburgo ficava mais tempo com a bola, forçando o Tricolor cearense a correr muito para recuperar a bola. Aos 30 minutos, novamente Marcos Júnior arriscou de fora da área, mas a bola encobriu o travessão de Felipe Alves.

O Fortaleza desperdiçou a primeira grande oportunidade aos 35 minutos quando Quintero fez ótimo passe para Gabriel Dias que desviou de cabeça para Júnior Santos. Livre na área, o atacante chutou forte, mas encobriu o travessão.

O Vasco também desperdiçou ótima chance aos 42 minutos quando Marrony fez ótima jogada pela esquerda e rolou para Lucas Mineiro que entrava livre, mas o volante chutou mal e mandou para fora. Logo depois, o mesmo Lucas Mineiro desarmou Felipe, invadiu a área, mas foi desarmado por Quintero na hora de concluir.

Os dois times voltaram sem mudanças para o segundo tempo. E o Fortaleza criou a primeira grande oportunidade aos cinco minutos quando Carlinhos lançou Kieza que fez o pivô para a conclusão de Marcinho que desviou na zaga e saiu para escanteio. Após a cobrança, Júnior Santos subiu mais do que a zaga e cabeceou forte, mas a bola bateu no travessão.

O Vasco respondeu aos sete minutos com uma arrancada de Yago Pikachu que investiu pela direita e bateu cruzado, mas a bola bateu na rede, pelo lado de fora. Logo depois foi a vez de Rossi mandar a bomba e assustando o goleiro do time da casa.

O Vasco seguia pressionando e o goleiro Felipe Alves evitou o gol ao praticar grande defesa após cabeçada de Werley. A bola ainda tocou na trave e a zaga do Fortaleza aliviou o perigo.

Sentindo que o time carioca estava controlando as ações, o técnico Rogério Ceni decidiu mexer no setor ofensivo, colocando Romarinho e Osvaldo nas vagas de Júnior Santos e Marcinho.

Na sua primeira participação, aos 16 minutos, Osvaldo quase marcou de cabeça, mas o zagueiro Ricardo salvou em cima da linha quando o goleiro Sidão já estava batido.

Aos 26 minutos, o Vasco marcou. Nathan atrasou mal para Felipe Alves. Rossi se aproveitou, invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro do Fortaleza. Yago Pikachu bateu e marcou o primeiro gol da partida.

Sem outra alternativa, o Fortaleza partiu para buscar o gol do empate, enquanto o Vasco tentava aproveitar os espaços deixados pelo adversário para tentar ampliar a vantagem.

Aos 44 minutos, o time cearense marcou o gol do empate através de Romarinho que recebeu de Osvaldo e bateu forte para colocar nas redes de Sidão.

