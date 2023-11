Fisiculturista paraense vence competição em São Paulo e mira novas conquistas

Jamille Costa ressalta o orgulho em representar o Pará – Foto: Divulgação

O Estado do Pará segue sendo um celeiro de grandes atletas das mais variadas modalidades esportivas. A bandeira paraense, assim, foi erguida com primazia pela fisiculturista Jamille Costa, de 33 anos, ao ter atingido o topo do pódio do Olympia Amateur Brasil, no último dia 28 de outubro, em São Paulo, no Pro Magno Centro de Eventos. Natural de Soure, na Ilha de Marajó, a atleta venceu na categoria woman’s physique, uma das mais competitivas do ‘bodybuilding’.

Jamille Costa se profissionalizou há quatro anos após se apaixonar pela rotina intensa de treinos e pelo trabalho duro como em qualquer competição através do fisiculturismo. Nesse sentido, após a primeira colocação no evento em São Paulo, a paraense marajoara destaca. “É uma emoção muito grande. Não tenho palavras para explicar o que é poder representar o nosso estado e sair vencedora”, diz.

Durante o período em que tem atuado como profissional, Jamille Costa manteve a dedicação e o equilíbrio paralelo ao sonho para chegar sempre nas melhores posições de competições do esporte. A atleta, assim, explicou como foi a sua preparação para o Olympia Amateur. “Minha preparação foi muito difícil e durou três meses de muito treino, acompanhamento e dedicação. Mas no fim tudo valeu a pena”, destaca.

Na carreira profissional, Jamille Costa chegou ao seu sétimo título com a conquista atingida ao final do mês passado. A sensação e a representatividade são únicas. “É um orgulho muito grande levar o estado do Pará comigo, para competir e levar o nosso Pará mais longe, com grandes conquistas e grandes taças de grandes eventos”, explica.

Após o pódio recente, a atleta paraense já mira outro feito expressivo na carreira. “Meu sonho é competir fora do Brasil e chegar ao Mr. Olympia, maior evento do esporte”, diz ela, que está em busca de patrocínios para se manter em São Paulo. Vale lembrar que o edital do Programa Bolsa Talento, do governo do Pará, está aberto. Para obter mais informações, o interessado pode entrar em contato com a comissão de avaliação pelo telefone (91) 3201-2347 ou e-mail bolsatalento@seel.pa.gov.br

