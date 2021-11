Com dois gols anulados pelo VAR, Cuiabá consegue empate com Bahia na Série A

Em um jogo bastante movimento e com dois gols anulados pelo VAR (Vídeo Assistant Referee) ainda no primeiro tempo, o Cuiabá ficou no empate em 0 a 0 com Bahia, jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, esta tarde, em partida válida pela rodada 34 do Brasileirão.

No segundo tempo, ambas as equipes tiveram boas oportunidades de abrir o placar. Os donos da casa até pressionaram, mas o goleiro Walter salvou o Dourado por ao menos duas vezes em lances de perigo.

Com o resultado, a equipe de Mato Grosso segue firme com objetivo para garantir a permanência na elite do futebol nacional, agora, com 42 pontos na 11º posição da tabela. Já o Bahia segue em 17º — zona de rebaixamento — com 37 pontos.

O jogo – mesmo jogando fora de casa, a equipe do Cuiabá não se intimidou e começou com Max tentando o cruzamento para colocar o Dourando no ataque, mas a bola ficou na marcação. Já o Bahia teve uma boa oportunidade aos 12 minutos com Daniel, que arriscou na entrada da área, mas a defesa conseguiu desviar.

Aos 18, Raí fez boa jogada com Mugni e arriscou da entrada da área, mas o goleiro Walter do Cuiabá defendeu. Aos 19, Dourado se manteve bem postado na defesa para neutralizar jogadas do Bahia. Aos 20, Rafael Gava abriu o placar, mas a assistente marcou impedimento e VAR anulou.

Aos 23, Mugni cruzou da direita, e o goleiro Walter fez mais uma bela defesa sem dar rebote. Na pressão. Aos 25, Rafael Gava cobrou escanteio e Alan cabeceia por cima. Aos 27, Jenison recebeu na área e bateu cruzado, mas ninguém aparece para concluir jogada.

Aos 38, o Dourado voltou balançar as redes com Jenison, mas o árbitro anulou novamente alegando falta do atacante. Aos 40, Rodallega do Bahia ajeitou para a chegada de Nino, que soltou o pé, mas a bola saiu.

Aos 43, por muito pouco o Cuiabá não fica na frente do placar. Rafael Gava cruzou na área, e Jenison cabeceia por cima, perto do gol. O primeiro teve três minutos de acréscimo e foi até 49.

No segundo, ambas as equipes voltaram sem alterações. Nos primeiros minutos, Max toou para João Lucas na direita, mas acabou adiantado de mais. Aos 6, Raí, do Bahia chutou pressionado com o zagueiro e Walter defendeu. Aos 18, Rodallega faz uma linda jogada e quase marca de bicicleta, mas Walter salvou Cuiabá.

Aos 27, Walter fez novamente boa uma defesa após chute de Rossi de fora da área. Aos 48, Rodriguinho boa bola, finaliza de fora da área, mas por cima do gol. O jogo foi até os 53 minutos e terminou sem gols.

