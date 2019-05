Internacional empata com o Santos em jogo com pênalti e gol anulados por VAR

O confronto entre Santos e Internacional, disputado na tarde deste domingo, terminou com empate por 0 a 0. Com ajuda do VAR, a equipe de arbitragem liderada por Rodolpho Toski Marques anulou um gol do time gaúcho e um pênalti para a equipe alvinegra.

Com 11 pontos ganhos, o Santos figura na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Internacional contabiliza um ponto a menos e detém o sexto lugar da tabela. O Palmeiras, com 16 pontos, está no primeiro posto do torneio nacional após as seis rodadas iniciais.

Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo para enfrentar o Ceará às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio do Castelão. O Internacional, por sua vez, duela com o Avaí às 19 horas do mesmo dia, no Beira-Rio.

O Internacional criou as melhores oportunidades no primeiro tempo, mas o Santos assustou antes. Em jogada pelo lado direito, Sanchez recebeu de Victor Ferraz e tocou para Rodrygo cruzar. O goleiro Marcelo Lomba desviou e Bruno tocou para escanteio.

Aos 30 minutos, Guerrero saiu na cara de Vanderlei e escorou para Guilherme Parede completar com o gol vazio. No entanto, o árbitro Rodolpho Toski Marques ouviu instruções do VAR e anulou a jogada, gerando intensa reclamação dos jogadores do Internacional.

Pouco depois, Nico Lopez tomou a bola de Jorge e tocou para Guerrero, que passou por Lucas Veríssimo e chutou para grande defesa de Vanderlei. Após a cobrança do escanteio, em cruzamento vindo da esquerda, Emerson Santos ajeitou para chute perigoso de Guilherme Parede.

O Internacional voltou a chegar ao ataque de forma consistente no começo do segundo tempo. Gustavo Henrique cortou cruzamento de cabeça e Vanderlei saiu para afastar de soco. Na sobra, Nonato quase colocou o time de Porto Alegre em vantagem no marcador.

Pouco depois, Sasha recebeu de Victor Ferraz pela direita e cruzou em busca de Rodrygo, mas Jean Mota dominou antes e bateu em cima da marcação. O goleiro Marcelo Lomba voltou a trabalhar para espalmar chute de fora da área disparado por Diego Pituca.

Aos 38 minutos, o árbitro Rodolpho Toski Marques chegou a marcar pênalti de Victor Cuesta sobre Rodrygo, mas, após assistir o lance no monitor do VAR, voltou atrás. Na última chance do jogo, após cruzamento vindo da esquerda, William Pottker dominou dentro da área e bateu para fora.

Gazeta Esportiva (foto: Ale Vianna/Agência Eleven/Gazeta Press)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...