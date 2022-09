Regional do Baixo Amazonas dá início à programação do Setembro Verde

Abertura da campanha Setembro Verde do HRBA -Imagem Pró-Saúde

Atividades se estendem ao longo do mês, em alusão à campanha de incentivo à doação de órgãos

Com tema “Converse com a sua família! Doe órgãos, a vida precisa continuar” o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) deu início à campanha Setembro Verde, em alusão ao Dia Nacional do Doador de Órgãos, comemorado no dia 27 deste mês. A unidade atua como referência na região oeste do Pará na captação e, desde 2016, é habilitada pelo Ministério da Saúde para realização de transplantes.

A abertura das atividades do HRBA, pertencente ao governo do Estado e gerenciado pela entidade filantrópica Pró-Saúde, aconteceu já no primeiro dia do mês, quinta-feira, com uma importante discussão na rádio da unidade, para conscientizar os ouvintes sobre a relevância do trabalho realizado pela Organização de Procura de Órgãos (OPO).

A OPO é o setor que atua na identificação, manutenção e captação de potenciais doadores no Hospital Regional do Baixo Amazonas, para fins de transplantes de órgãos. O serviço realiza a avaliação das condições clínicas do possível doador, a viabilidade dos órgãos a serem transplantados e as entrevistas com a família para autorização da doação.

Desde 2012, o Regional do Baixo Amazonas realiza captação múltipla de órgãos. Até agosto deste ano, a unidade já viabilizou a captação de 165 órgãos, sendo 82 rins, 69 córneas, 10 fígados e 4 corações.

A destinação dos órgãos captados é de responsabilidade da Central Estadual de Transplantes, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA), que atende as demandas de acordo com a fila de pacientes que esperam por um transplante.

A OPO também busca destacar junto à sociedade a importância da conscientização e divulgação sobre o significado humanitário, científico e ético da doação de órgãos para transplantes.

“O HRBA atua hoje como referência na região Oeste, mantendo um serviço com boa funcionalidade e resultados excelentes. Buscamos sensibilizar a população por meio de campanhas internas e externas, com palestras de orientação em empresas e escolas”, destaca Valciclei Lima, enfermeiro do setor.

Para se tornar doador de órgãos, as pessoas devem conversar com seus familiares e expressar sua vontade em vida acerca do assunto, uma vez que a doação só acontece mediante autorização da família, após a constatação da morte cerebral – quando não há mais atividade cerebral e o quadro clínico é irreversível.

Antônio Carlos, médico Coordenador da OPO, explica que “o diagnóstico deste tipo de óbito acontece de maneira segura, com a realização de uma série de exames, que são refeitos mais duas vezes, por profissionais diferentes, que são treinados e habilitados. São três diagnósticos, para que não haja possibilidade de erro“.

A doação de órgãos também pode ser realizada com doador vivo, desde que não haja prejuízo à sua própria saúde e ele seja compatível com o receptor em potencial. Nesse caso, pode ser doado um dos rins, parte do fígado ou medula óssea.

A campanha Setembro Verde do Hospital Regional do Baixo Amazonas contará com uma série de atividades sobre o tema ao longo do mês, como abordagens nas recepções, palestras fora da unidade, blitz de orientação e distribuição de folders, além da iluminação da fachada do hospital com a cor da campanha.

Epifanio Pereira, diretor Técnico do HRBA enfatiza que “precisamos conscientizar a sociedade da importância da doação na continuidade da vida, mesmo naquele momento em que se perde uma. Ao tomar a decisão de ser um doador, estamos dando oportunidade para outras pessoas continuarem suas vidas. Trata-se de um ato de amor”.

