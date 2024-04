‘Claro que ficamos com medo, mas é o instinto natural’: Funcionárias de maternidade protegem bebês durante tremor em Taiwan; VÍDEO

Funcionárias de maternidade correm para proteger bebês durante terremoto em Taiwan | Foto: Reprodução

Imagens foram registradas na Cidade de Nova Taipei, perto da capital. Terremoto de 7,4 de magnitude que atingiu a ilha deixou dez mortos e mais de 1.000 feridos.

Imagens de uma câmera de segurança em uma maternidade flagraram o momento em que funcionárias correm para proteger os bebês recém-nascidos durante o terremoto que atingiu Taiwan na última quarta-feira (3).

No vídeo, é possível ver que as profissionais se apressam em posicionar os berços juntos no centro de uma sala e os seguram para que permaneçam unidos, para suavizar o balanço causado pelo tremor.

A gravação é do hospital maternidade Ma Cherie, na Cidade de Nova Taipei.

“Claro que ficamos com medo, com muito medo, mas acho que esse é o instinto natural da equipe de uma maternidade”, disse Chen Ying-chin, supervisora do centro.

“Eles são pacientes, e a segurança dos bebês é da mais extrema importância.”

O tremor deixou dez mortos e mais de mil feridos em Taiwan. Equipes de busca ainda estão mobilizadas para resgatar pessoas presas em túneis, em especial no Condado de Hualien, o mais próximo do epicentro.

Fonte: G1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2024/18:13:33

