Veículos roubados são apreendidos no interior do Pará

O estado do Pará tem realizado ações mais ostensivas no combate aos crimes de roubos e furtos de veículos. Além da queda nos números de ocorrências, o Pará também tem se destacado no número de veículos recuperados.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) apreendeu seis veículos roubados nos municípios de Viseu e Altamira, respectivamente nas regiões nordeste e sudoeste do Pará. As operações conjuntas com a Polícia Militar, Guarda Municipal e, ainda, órgãos municipais de trânsito vêm sendo realizadas desde a última quinta-feira (13), com o objetivo de identificar fraudes veiculares.

Em Viseu, a Operação Saturação recuperou seis motocicletas durante quatro dias de fiscalização na Vila do Bombom, Vila Nazaré, Vila Mangueirão e na Avenida Justo Chermont. Os agentes de segurança realizaram mais de 50 abordagens para coibir e apreender veículos roubados ou obtidos através da prática de furto.

No ato da apreensão, os agentes de fiscalização do Detran realizam procedimentos de inspeção detalhada, sobretudo para constatar sinais de adulteração nas características originais do veículo e documentação irregular. As motocicletas apreendidas apresentavam indícios de roubo e adulteração, especialmente, modificação de chassi e placa.

Em Altamira, a Operação Maio Amarelo realizou abordagens e barreiras na rodovia Transassurini, na entrada do ramal da Vila Quatro Bocas, tendo como principal alvo motocicletas furtadas. A equipe do Detran também fiscalizou documentações e elementos de identificação veicular. Já a PM abordou condutores e veículos com foco em objetos ilícitos.

Das 27 autuações, seis resultaram na apreensão de veículos roubados. Em todos os casos, os condutores foram conduzidos para prestar esclarecimentos na delegacia. “Essas operações devem continuar por tempo indeterminado em outros municípios, com o intuito de manter os bons resultados, recuperar veículos roubados”, informou o gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito das Ciretrans “A”, Josimar Viana.

