Veja as 218 cidades com alto risco de infestação de Aedes aegypti

(Foto:Reprodução Internet) – O 4º LIRAa/LIA (Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti/Levantamento de Índices Amostral) de 2022, realizado entre outubro e novembro e atualizado em dezembro, aponta 218 cidades com alto risco de infestação de Aedes aegypti.

Isso quer dizer que, nesses municípios, a cada 100 imóveis visitados pelos agentes de saúde, quatro ou mais continham larvas do mosquito, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Dos 5.086 municípios que realizaram o levantamento, 3.130 (61,54%) obtiveram IIP (Índice de Infestação Predial) menor do que 1, taxa considerada satisfatória. Outros 1.738 (34,17%) ficaram com o índice entre 1 e 3,9, indicando uma situação de alerta.

Veja abaixo as cidades com alto risco, segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde, e os respectivos índices de infestação:

ACRE

Bujari – 7,3

Tarauaca – 6,0

ALAGOAS

Tanque d’Arca – 6,3

Campo Grande – 5,8

AMAPÁ

Itaubal – 5,9

Porto Grande – 5,4

Cutias – 4,1

Amazonas

Barcelos – 15,2

Careiro – 8,7

Guajará – 8,4

Eirunepé – 8,3

Borba – 8,3

Apuí – 6,1

Humaitá – 5,0

Borba – 4,9

Eirunepé – 4,2

Ipixuna – 4,2

Parintins – 4,0

BAHIA

Jussara – 6,2

Aiquara – 4,5

Santana – 4,3

CEARÁ

Umirim – 11,6

Lavras da Mangabeira – 8,4

Uruburetama – 7,2

Uruoca – 6,0

Varjota – 5,5

Piquet Carneiro – 5,3

Várzea Alegre – 5,3

Viçosa do Ceará – 5,0

Crato – 4,4

Tabuleiro do Norte – 4,0

GOIÁS

Jaupaci – 8,8

Novo Gama – 7,8

Mutunópolis – 7,2

Jandaia – 7,0

Mundo Novo – 7,0

Ipiranga de Goiás – 6,2

Perolândia – 6,0

Aruanã – 5,5

Montividiu – 4,9

Nova Veneza – 4,7

MARANHÃO

Bacurituba – 13,4

São Roberto – 11,0

Fortuna – 10,0

Buriticupu – 8,4

Chapadinha – 8,3

Bela Vista do Maranhão – 7,1

Godofredo Viana – 6,8

Mirinzal – 6,8

Anapurus – 5,9

Codó – 5,8

Cajapió – 5,3

Benedito Leite – 5,2

Boa Vista do Gurupi – 5,2

Governador Edison Lobão – 5,2

Cururupu – 5,1

Barão de Grajaú – 5,0

Bernardo do Mearim – 4,7

Colinas – 4,6

Cantanhede – 4,5

Balsas – 4,0

MATO GROSSO

Santa Cruz do Xingu – 6,0

Novo São Joaquim – 5,1

Nova Olímpia – 4,5

Glória D’Oeste – 4,4

MATO GROSSO DO SUL

Três Lagoas – 9,4

MINAS GERAIS

Bocaina de Minas – 11,2

Bom Sucesso – 8,8

Nova Resende – 8,3

Vargem Bonita – 8,1

Itacarambi – 7,2

Barbacena – 7,1

Serra Azul de Minas – 6,7

Doresópolis – 6,6

Itaú de Minas – 6,5

Goiabeira – 6,5

José Raydan – 6,5

Bom Jesus do Galho – 6,3

Piracema – 5,5

Cabo Verde – 5,4

Carmo do Rio Claro – 5,3

Conceição do Rio Verde – 5,3

Fernandes Tourinho – 5,1

Bicas – 5,0

Gouveia – 5,0

Boa Esperança – 4,9

Senhora de Oliveira – 4,8

Divisa Nova – 4,7

Marilac – 4,7

Madre de Deus de Minas – 4,7

Santa Cruz de Salinas – 4,7

Bocaiúva – 4,5

Lagoa Santa – 4,5

Jeceaba – 4,4

Sabará – 4,4

Ibiaí – 4,3

Guimarânia – 4,3

Bandeira do Sul – 4,2

Estrela do Sul – 4,2

Bonfinópolis de Minas – 4,2

Pimenta – 4,0

Romaria – 4,0

PARÁ

Trairão – 9,0

Almeirim – 6,8

Redenção – 6,8

Tucumã – 6,3

Curuçá – 5,3

Novo Progresso – 4,9

PARAÍBA

Água Branca – 4,1

PARANÁ

Coronel Domingos Soares – 10,8

Nova Laranjeiras – 8,9

Foz do Jordão – 7,5

Itaipulândia – 6,6

Marilena – 5,4

Barbosa Ferraz – 5,2

Nova América da Colina – 5,0

Carambeí – 4,5

Querência do Norte – 4,3

Pitanga – 4,0

Chopinzinho – 4,0

PERNAMBUCO

Paudalho – 6,8

Garanhuns – 5,5

Canhotinho – 4,4

Carnaíba – 4,4

Santa Maria da Boa Vista – 4,4

Vertentes – 4,2

Sairé – 4,1

PIAUÍ

Amarante – 11,2

Brejo do Piauí – 8,1

Nossa Senhora de Nazaré – 5,5

Morro do Chapéu do Piauí – 5,3

Vera Mendes – 5,0

Santa Filomena – 4,7

Monsenhor Hipólito – 4,4

Monte Alegre do Piauí – 4,3

Matias Olímpio – 4,2

Cristalândia do Piauí – 4,0

Monsenhor Gil – 4,0

RIO DE JANEIRO

Niterói – 6,4

Vassouras – 5,3

Itaboraí – 4,3

Pinheiral – 4,3

Valença – 4,2

Carmo – 4,1

Iguaba Grande – 4,1

Itaperuna – 4,1

Laje do Muriaé – 4,0

RIO GRANDE DO NORTE

Várzea – 7,6

Pedra Grande – 6,3

Martins – 6,2

Água Nova – 5,8

Alexandria – 5,0

Rafael Fernandes – 4,7

Umarizal – 4,1

RIO GRANDE DO SUL

Barra do Quaraí – 23,5

Montauri – 6,5

Pinheirinho do Vale – 5,7

União da Serra – 5,1

Dezesseis de Novembro – 4,9

Panambi – 4,8

Cacequi – 4,3

Tapera – 4,2

RONDÔNIA

Alvorada D’Oeste – 20,9

Monte Negro – 12,5

Vale do Paraíso – 7,9

Cerejeiras – 7,6

Seringueiras – 7,0

Presidente Médici – 6,4

Jaru – 5,0

Urupá – 5,0

Mirante da Serra – 4,3

Ouro Preto do Oeste – 4,1

Pimenta Bueno – 4,1

Vale do Anari – 4,0

SANTA CATARINA

Galvão – 8,8

Palmitos – 6,5

Santa Terezinha do Progresso – 6,3

Coronel Martins – 5,8

São Miguel da Boa Vista – 5,4

Macieira – 5,2

Joaçaba – 5,0

São João do Itaperiú – 4,8

Novo Horizonte – 4,8

Caxambu do Sul – 4,6

Ouro Verde – 4,0

SÃO PAULO

Itapuí – 27,2

Analândia – 10,6

Piedade – 7,6

Lorena – 7,5

Palestina – 6,9

Neves Paulista – 6,8

Indaiatuba – 6,3

Mirassolândia – 6,2

Itaquaquecetuba – 5,7

Ferraz de Vasconcelos – 5,6

Nova Aliança – 5,6

Mirante do Paranapanema – 5,4

Rifaina – 5,0

Amparo – 4,8

Nova Europa – 4,7

Canas – 4,5

Fernão – 4,5

Adolfo – 4,3

Euclides da Cunha Paulista – 4,3

Caçapava – 4,1

Flora Rica – 4,0

Itirapuã – 4,0

TOCANTINS

Porto Nacional – 8,9

Paranã – 7,3

Barrolândia – 6,9

Itapiratins – 6,9

Taipas do Tocantins – 6,3

Tupirama – 6,3

Sucupira – 6,2

Aragominas – 6,0

Sandolândia – 5,2

Rio dos Bois – 4,5

Goiatins – 4,0

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/01/2023/15:34:26

