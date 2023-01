Homem é decapitado durante briga no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – Um homem foi decapitado durante confronto entre facções na zona rural de Igarapé-Miri, município no nordeste paraense. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (12).

As informações foram divulgadas pelo Jornal Miriense On-Line. Ainda segundo a publicação, os ribeirinhos viveram momentos de muita tensão após, membros de facções rivais entrarem em confronto na localidade do rio Anapu.

De acordo com a Polícia Militar do Pará, um homem foi decapitado durante o confronto entre as facções rivais. A Polícia faz buscas naquela área.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado por meio da Delegacia do município de Igarapé-Miri. O corpo de um homem, identificado como Clemerson Junior Raiol, foi localizado, na última quinta-feira (12), nas proximidades do Rio Anapuzinho.

A vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, golpes de faca e decapitado. Perícias foram solicitadas e diligências estão sendo conduzidas para apurar a motivação e autoria do crime. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 13/01/2022/17:04:22

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...