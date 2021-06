Veja fotos da mulher que trocou marido por Eduardo Costa

Mariana é influenciadora em MG (Fotos: Reprodução Instagram)

A história envolvendo uma mulher que abandonou o marido e os três filhos para viver um affair com o sertanejo Eduardo Costa é um dos assuntos do dia na internet, principalmente após as declarações feitas pelo agora ex-marido, confirmando que Mariana Polastreli está com o cantor em Minas Gerais.

Segundo Eduardo Polastreli, Mariana saiu de casa com o filho mais novo na quinta-feira, o deixou com a vó, e em seguida partiu para encontrar Eduardo Costa em Belo Horizonte.

Na internet, o perfil da influenciadora também foi um dos mais buscados. Mariana não publica ou apagou as fotos com Eduardo Polastrelli. Em seu perfil aparecem diversas fotos sensuais e também com seus filhos. Confira:

Autor: Redação segunda-feira, 21/06/2021, 21:20 –

