Decreto municipal autoriza a reabertura de shoppings, academias e faculdades em Marabá, no Pará

Para a retomada de atividades, os estabelecimentos são obrigados a assinar um termo de responsabilidade sanitária. (Foto:Reprodução)

Por meio de decreto municipal, a Prefeitura de Marabá, no sudeste do Pará, autorizou a reabertura de shoppings, academias, entidades de ensino superior e cursos profissionalizantes no município. Os serviços permaneceram suspensos por cerca de três meses devido a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o decreto, os estabelecimentos estão autorizados a retomar as atividades a partir da próxima segunda-feira (22), sob a condição da assinatura de um termo de responsabilidade sanitária, se comprometendo a seguir todas as medidas de segurança e prevenção. No município, o uso de máscara é obrigatório.

Entre as medidas que os shoppings devem adotar, estão a liberação de apenas 40% da capacidade máxima e nas praças de alimentação a taxa de ocupação deve ser de no máximo 50%, com distanciamento mínimo de 1,5 m entre as mesas. Espaços de entretenimento, como cinema e área de jogos, devem permanecer fechados.

Academias devem funcionar com 40% da ocupação máxima. Aulas alternativas à musculação, como artes maciais e ritmos, devem permanecer suspensas. Para acessar os estabelecimentos, todas os clientes devem ter a temperatura aferida.

No decreto, a prefeitura de Marabá prevê a retomada do funcionamento de restaurantes no dia 29 de junho. Bares e similares continuam fechados sem previsão de reabertura.

Por G1 PA — Belém

