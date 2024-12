Veja qual o amuleto de cada signo para usar na virada de ano

Conhecer cada um dos amuletos de cada signo nesta virada de ano são importantes para garantir um bom 2025 | Foto: Reprodução/Blog Pedrasriscas

Saiba os amuletos recomendados para cada signo do zodíaco neste réveillon

Embora um ano pareça passar rapidamente, ele é um período suficientemente longo para vivenciar muitos momentos e mudanças. Por isso, nada melhor do que começar o novo ciclo com boas energias e proteção.

Para garantir prosperidade e tranquilidade nos próximos 365 dias em 2025, nada melhor do que recorrer aos amuletos certos.

O astrólogo João Bidu enumerou uma lista de amuletos para cada signo do zodíaco, com base no que cada um deles deve receber ou conquistar no próximo ano.

Veja quais são os talismãs ideais para cada signo usar na virada do ano e atrair boas vibrações:

Áries: Dragão

Símbolo de poder e autoconfiança, o dragão representa proteção e força. Ter uma pequena réplica desse amuleto pode proporcionar segurança no dia a dia e ajudar a manter sua determinação sempre elevada, ideal para os arianos enfrentarem os desafios do novo ano com confiança.

Touro: Buda

O Buda é um talismã que simboliza felicidade, abundância e fortuna. Sua imagem em miniatura pode atrair prosperidade, tanto financeira quanto emocional, criando uma conexão espiritual profunda. É perfeito para taurinos que buscam equilíbrio e harmonia nas suas relações e finanças.

Gêmeos: Yin-Yang

Originado da filosofia oriental, o símbolo do Yin-Yang representa a interação das forças opostas, como luz e sombra. Ele é ideal para geminianos que precisam de equilíbrio e harmonia em suas vidas, ajudando-os a lidar com as dualidades cotidianas de forma mais tranquila.

Câncer: Lua

A lua é associada à felicidade e sorte, especialmente nos relacionamentos. Seja como pingente ou miniatura, ela simboliza a fertilidade e fortalece os laços familiares, promovendo união e carinho. Um amuleto perfeito para os cancerianos, que priorizam a harmonia e o bem-estar emocional.

Leão: Sol

O sol, símbolo de vitalidade, sucesso e proteção, traz luz e energia para enfrentar os desafios do novo ano. Usar esse amuleto, seja em forma de pingente ou miniatura, pode trazer abundância e otimismo, essenciais para os leoninos, sempre em busca de crescimento e realização.

Virgem: Âncora

A âncora representa estabilidade, segurança e serenidade. Um amuleto perfeito para os virginianos, que buscam equilíbrio e confiança. Além disso, ela reforça sentimentos de fidelidade e compromisso, essenciais para fortalecer os relacionamentos, especialmente os amorosos.

Libra: Coração

O coração simboliza paixão, vida e equilíbrio. Usá-lo como amuleto, seja em formato de pingente ou miniatura, traz vitalidade e entusiasmo, ajudando librianos a viver com mais intensidade e harmonia, equilibrando os sentimentos e emoções ao longo do ano.

Escorpião: Peixe

O peixe é um símbolo de fertilidade, riqueza e coragem. Este talismã atrai sorte e abundância, além de fortalecer a determinação. Para os escorpianos, é uma excelente escolha para promover sucesso e prosperidade em todas as áreas da vida.

Sagitário: Coruja

Símbolo de sabedoria e clareza mental, a coruja é ideal para os sagitarianos que precisam ampliar sua visão e discernimento. Ter esse amuleto pode ajudar a enxergar as situações de forma mais ampla, trazendo iluminação e promovendo decisões mais acertadas ao longo do ano.

Capricórnio: Trevo-de-quatro-folhas

O trevo de quatro folhas é tradicionalmente um símbolo de boa sorte e prosperidade. Para os capricornianos, ele atrai saúde, otimismo e energias positivas, sendo perfeito para renovar as esperanças e fortalecer a fé em um ano repleto de oportunidades.

Aquário: Pássaro

Símbolo de liberdade, vitória e inteligência, o pássaro é um amuleto que promete ajudar os aquarianos a superar obstáculos e alcançar seus objetivos com confiança e criatividade. É uma excelente escolha para quem busca liberdade de expressão e sucesso em suas metas.

Peixes: Crucifixo

O crucifixo é um talismã de proteção espiritual, simbolizando a vida eterna e a conexão com energias divinas. Para os piscianos, ele traz tranquilidade, saúde e fortalecimento na fé, sendo ideal para quem busca paz interior e proteção ao longo do novo ano.

