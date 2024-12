Veja quem foi os candidatos eleitos em 2024 que foram diplomados em Novo Progresso

A cerimônia de Diplomação dos Eleitos 2024 ocorreu nesta terça-feira,10 de dezembro de 2024, no plenário da Câmara Municipal,em Novo Progresso-PÁ. – (foto:Reprodução)

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita pelo povo e, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo.

Na ocasião, o prefeito Gelson Dill (MDB), vice-prefeita Rosana Gonzaga (PL), os vereadores Pedro Vargas União Brasil – UNIÃO, Nando PROGRESSISTAS – PP, Demétrio Partido Liberal – PL, Dirck Roberto Movimento Democrático Brasileiro – MDB, Michelly Do Macarrâo União Brasil – UNIÃO, Ayrton Engenheiro Partido Liberal – PL, Luizão Da Flona Do Jamanxin Movimento Democrático Brasileiro – MDB,Magno Costa Movimento Democrático Brasileiro – MDB, Moacélio PROGRESSISTAS – PP, Juliano Simionato Partido Social Democrático – PSD e Samuel Bortolin REPUBLICANOS – REPUBLICANOS, receberam seus diplomas.

A mesa de honra estava composta pelas seguintes autoridades: a Juíza Eleitoral Soraya Muniz Calisto de Oliveira, Promotor de Justiça Eleitoral Dr. Alison Fidelis de Freitas, delegado de polícia civil Dr. Francisco Adailson de Souza, comandante do Corpo de Bombeiros, Major Rubens Navegantes e representante da OAB/NP Dr Manoel Malinski.

Após a execução do Hino Nacional, teve início a entrega dos diplomas, na seguinte ordem: vereadores , vice-prefeito e Prefeito.

Encerrada a entrega de todos os diplomas, a Juíza Dra. Soraya falou da importância da sessão da diplomação e do sucesso do pleito eleitoral a qual foi responsável.

Promotor de Justiça Eleitoral Dr. Alison Fidelis de Freitas, falou da atuação do MP na eleição e parabenizou os eleitos.

Toda a cerimônia foi transmitida, ao vivo, pelo canal da Câmara Municipal no Facebook (clique e assista)

A posse dos eleitos será no dia 1º de janeiro de 2025, para um mandato de quatro anos 2025/2028.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2024/08:03:18

