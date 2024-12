Padrasto é preso por ameaça, cárcere e estupro de criança de 11 anos em Castelo dos Sonhos

(Foto:Divulgação/Polícia) – Procurado pela polícia desde 2021, o investigado foi detido após um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça de Novo Progresso ser cumprido, neste domingo (08). A prisão aconteceu em Castelo de Sonhos, mesmo lugar onde os abusos foram praticados. A vítima tinha 11 anos, e após conseguir denunciar o caso à polícia, ela relatou que foi obrigada por Cláudio da Silva a manter relações com ele, até os 13.

De acordo com a denúncia, a vítima fugiu de casa, após não aguentar mais sofrer os abusos e conseguiu pegar carona na estrada em direção à Itaituba, onde vivia o pai biológico. Lá, a menina contou ao pai o que estava acontecendo, e o caso foi denunciado.

Na época, a menina passou por exames, que constataram que os abusos. Em seu depoimento à polícia, a adolescente ainda relatou como era a vida no imóvel onde ela e a mãe moravam com o padrasto. Segundo a menina, a mãe era mantida em cárcere privado e também sofria abusos. Para que nenhuma das duas fugisse fugir, elas eram ameaçadas de morte.

Na casa havia armas, que ele utilizava para manter as vítimas sob controle. Outras três crianças moravam no imóvel, e também eram submetidas a situação de ameaça e cárcere, oficialmente não foi confirmado se os irmãos da adolescente também sofreram abusos sexuais. Diante das denúncias, Claudio da Silva passou a ser procurado, e desapareceu. neste domingo, a polícia conseguiu confirmar sua localização e cumpriu o mandado de prisão. Detido, ele foi encaminhado para o presídio, onde aguardará uma decisão da justiça.



Fonte:Confirma Noticia/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2024/08:03:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...