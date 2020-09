Mulher vítima de esfaqueamento continua internada em Novo Progresso

O suspeito de 38 anos teve um ataque de ciúmes e agrediu a mulher, de 45, com nove facadas.(Foto:Reprodução)

Ela esta internada mo hospital Municipal desde dia 30 de Agosto.

Silvana Costa de Souza de 45 anos, continua internada no hospital Municipal de Novo Progresso, passou por cirurgia para retirada da faca que ficou cravada na barriga, outras nove perfurações foi encontrado no corpo da vitima.

Conforme informação do Enfermeiro Everton, repassadas ao Jornal Folha do Progresso na manhã desta terça-feira (08/09) , “esta em estado estável e prossegue internada”.

Ela ficou ferida com nove perfurações na região do abdômen, no Bairro Tom Alegria III em uma sorveteria no domingo 31 de Agosto.

A confusão aconteceu na tarde de domingo (30/08), em uma sorveteria no Bairro Tom Alegria III em Novo Progresso.

Depois de esfaquear a mulher, populares conterão a violência com uma pancada na cabeçada do acusado. O homem foi identificado por Jorge de jesus dos santos de 38 anos, caiu desacordado,foi socorrido pelo Samu , não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por volta das 00h10mn desta segunda-feira(31/08).

Segundo informações de populares o casal estava bebendo onde começaram discutir, o homem esfaqueou a vítima após um ataque de ciúmes.

Por:Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...