Pequenos autores brilham em noite literária na Escola Machado de Assis em Novo Progresso | PA

Foto: Reprodução | Projeto inova no ensino ao estimular a criatividade e o senso crítico das crianças.

Na noite de 6 de dezembro, a Escola em Tempo Integral Machado de Assis brilhou com a realização da noite de autógrafos do projeto “A Arte da Leitura e Escrita, Estrelas Literárias”. Desenvolvido pelas professoras Leticia Piran e Emiliana Angeli, sob direção de Kelen Cristina e coordenação de Marcia Cristina, o projeto tem sido um marco no ensino fundamental do município.

Promovido ao longo de 2024 pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o projeto alcançou 113 alunos, incentivando a leitura, a produção textual e a reflexão sobre temas relevantes. Por meio da parceria com a editora Estante Mágica, os estudantes puderam criar seus próprios livros, tornando-se verdadeiros pequenos autores.

A noite de autógrafos, realizada na quadra da escola, foi um momento inesquecível, onde os alunos celebraram o resultado de meses de trabalho. Graças ao apoio de patrocinadores, mais de 100 exemplares foram impressos e distribuídos, permitindo que cada jovem escritor levasse para casa seu próprio livro.

Além de desenvolver habilidades literárias, o projeto também trabalha aspectos socioemocionais, como autoconfiança e resiliência, preparando os alunos para os desafios do futuro.

O sucesso do evento reforça a importância de iniciativas como essa, que transformam a educação em uma experiência significativa e transformadora.

agradecimentos a secretaria de educação Iris melman e a coordenadora geral da educação em tempo integral Marinez Lunardi.

Veja abaixo momentos desta noite incrível

