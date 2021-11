Médico veterinário de 33 anos é assassinado em fazenda de MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quando chegou ao local, a polícia constatou que a porteira de acesso à sede da fazenda estava trancada com corrente e cadeado e a caminhonete da vítima. Logo, os policiais viram a vítima caída na área da frente da residência do suspeito.

O médico veterinário Ayres Benjamin Andreolla, 33 anos, foi assassinado a tiros, nesta sexta-feira (5), em uma fazenda localizada no município de Diamantino, a km de Cuiabá. O suspeito do crime, de 52 anos, ainda não foi preso.

