VEM AI O “BARBER DATE CONFERENCE 1.0” EM NOVO PROGRESSO

Maior evento para barbeiros De Novo Progresso e região, o Barber Date Conference 1.0 tem como objetivo promover uma transformação intensa nos profissionais do mercado de barbearias, sejam eles Barbeiros e Barbearias e/ou empresários que desejam impulsionar seus negócios ou colaboradores que querem alavancar a sua carreira.

Em um mercado com mudanças cada vez mais aceleradas, com informações novas a todo instante, o profissional que não buscar conhecimento e se reinventar irá se enfraquecer e se estagnar, ficando sem oxigênio para sobreviver neste novo mundo.

Por isso, a edição “o Barber Date Conference 1.0” chega em Novo Progresso para oferecer AR PURO àqueles que querem se desenvolver diante deste cenário. O foco é trazer o NOVO, com força, conhecimento, estratégia e inovação para oxigenar as ideias e a mente daqueles que estão inseridos no segmento de barba, cabelo & bigode.

O evento contará com grandes nomes e convidados para munir os participantes com tudo o que eles precisam para não serem sufocados pela avalanche de transformações que o mercado vem sofrendo, mas se destacarem e extraírem o melhor das novas oportunidades.

SOBRE O EVENTO

DATA – DOMINGO -25 DE SETEMBRO 2022

HORÁRIOS, 09:00 /18:00

LOCAL -SERÁ PUBLICADO NA SEMANA QUE ANTECEDE O EVENTO

NÚMERO PARA CONSULTAR CONDIÇÕES: (31) 991718521

OS PROFISSIONAIS MENTORES

*RODRIGO BORMANN – SINOP-MT

*JOÃO PAULO PIRAN – BELO HORIZONTE-MG

*TORRES BARBER -NOVO PROGRESSO -PÁ

*CHARLES TORRES -ITAITUBA -PÁ

*ESTES PROFISSIONAIS ESTARÃO NO EVENTO MINISTRANDO TODO O CONHECIMENTO SOBRE A NOVA CLASSE, ESSA QUE AGORA É CHAMADA DE BARBEARIA MODERNA

*O NOSSO MAIOR SONHO, É DE QUE AS BARBEARIAS E OS BARBEIROS DA REGIÃO SE TORNEM REFERÊNCIA EM SUAS CIDADES E MAIOR VALORIZAÇÃO NO SEGMENTO!

*SEGUINDO ESSE PROPÓSITO CRIAMOS ESSA CONFERÊNCIA PARA IMPOR TÉCNICAS E NOVAS TENDÊNCIAS DA BARBEARIA MODERNA NA REGIÃO DE NOVO PROGRESSO-PA

*NOS ÚLTIMOS ANOS A BARBEARIA CRESCEU MUITO!

EM UMA PESQUISA FEITA PELO IBGE, NOS ÚLTIMOS ANOS OS HOMENS DO BRASIL INVESTIRAM 80 MILHÕES EM PRODUTOS DE BELEZA E BARBEARIA.

ACABE A NÓS MENTORES E PROFISSIONAIS DA ÁREA, REPASSAR TODOS ESSES NÚMEROS E TODAS AS TÉCNICAS PARA QUE OS PROFISSIONAIS DA REGIÃO SAIBAM USAR DESSES 80 MILHÕES ANUAIS QUE SÃO INVESTIDOS!

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/09/2022/08:05:53

