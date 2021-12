Venda de 24 marcas de azeite suspensa, confira a lista

Irregularidades encontradas pelos fiscais envolviam produtos sem registro, fraudes, origem clandestina ou contrabandeados. (Foto:Reprodução)

Vinte e quatro marcas de azeite de oliva tiveram comercialização suspensas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) após operação de fiscalização, informou o governo federal nesta sexta-feira (17).

De acordo com a pasta, cerca de 151.449 garrafas foram retiradas de circulação no varejo em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Goiás, Paraná e Santa Catarina. As irregularidades encontradas pelos fiscais envolviam produtos sem registro, fraudes, origem clandestina ou contrabandeados.

“Ainda durante a ação, foram encontradas três fábricas clandestinas que estavam envasando azeites que nada mais eram do que mistura de óleos vegetais de procedência desconhecida”, diz nota à imprensa.

Também foram localizadas três fábricas clandestinas que estavam envasando azeites de origem duvidosa. O local adulterava a fabricação dos produtos ao longo de todo ano.

Condira a lista de marcas irregulares suspendidas no mercado em 2021:

Alcazar

Alentejano

Anna

Barcelona

Barcelona Vitrais

Castelo dos Mouros

Coroa Real

Da Oliva

Del Toro

Do Chefe

Épico

Fazenda Herdade

Figueira do Foz

llha da Madeira

Monsanto

Monte Ruivo

Porto Galo

Porto Real

Quinta da Beira

Quinta da Regaleira

Torre Galiza

Tradição

Tradição Brasileira

Valle Viejo

