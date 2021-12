Fachin é eleito presidente do TSE, e Alexandre de Moraes, vice

Os ministros assumirão seus cargos em posse a ser realizada em fevereiro de 2022, quando acaba o mandato de Luís Roberto Barroso (Foto:Reprodução)

Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes foram eleitos presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta sexta-feira (17/12). O pleito ocorreu na sessão de encerramento do ano judiciário. A posse será concretizada após o término do mandato do ministro Luís Roberto Barroso na presidência do TSE, em fevereiro de 2022.

Fachin comandará o TSE até 17 de agosto de 2022, quando Alexandre de Moraes assume e será o responsável por concluir o processo de eleições, que terá o primeiro turno em outubro.

Manoela Alcântara

17/12/2021 14:28

